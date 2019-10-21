اعتماد خورشيد للعناية المركزة من جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المصور أدهم خورشيد، نجل الفنانة المصرية اعتماد خورشيد، تفاصيل حالتها الصحية، عقب دخولها غرفة العناية المركزة، للمرة الثانية.

أدهم خورشيد، قالفي تصريحات صحفية: “عادت أمي الفنانة اعتماد خورشيد مرة أخرى للعناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من آلام حادة في التنفس.. كما أنها تعاني من مشاكل بالرئة”.

وأضاف، أن والدتها أجرت مجموعة من الفحوصات، بناء عليها قرر الأطباء نقلها إلى غرفة عادية، قبل أن يتقرر نقلها إلى العناية المركزة مرة أخرى.

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وتابع أن والدته لا تتبع نقابة المهن التمثيلية، وأنه يتكفل بمصروفات علاجها على حسابه الخاص.

وكان الفنان الشاب عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، نشر صورة لجدته المنتجة اعتماد خورشيد داخل العناية المركزة، وكتب: “الرجاء الدعاء لجدتي بالشفاء”، وهي الصورة نفسها المنشورة على الحساب الرسمي لاعتماد، مصحوبة بالتعليق: “ادعوا لي بالشفاء أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء.. يا رب اشفيني”.

واعتماد خورشيد اسمها الحقيقي اعتماد محمد علي حافظ رشدي، من مواليد 1939، وهي فنانة ومنتجة مصرية، زوجها هو أحمد خورشيد، أثارت قصتها الكثير من الجدل بعد ورود معلومات عن إجبار مدير المخابرات المصرية صلاح نصر زوجها على تطليقها كي يتزوجها هو، حيث أشارت في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى أن نصر هدّد زوجها بإدخاله مستشفى المجانين في حال رفضه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك خوفاً عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد على عقد قرانهما، على الرغم من أنها كانت حاملاً بابنها «أدهم».

وقامت بتأليف كتاب حول انحرافات صلاح نصر تكشف فيه الممارسات الشاذة لمدير جهاز المخابرات وعلاقاته المشبوهة مع نجمات السينما المصرية واستغلاله لهن في نشاطات استخباراتية.