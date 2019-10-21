ظافر العابدين يكشف كواليس تحضيره لـ«عروس بيروت».. ويؤكد: دوري يشبه شخصيتي الحقيقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان التونسي ظافر االعابدين عن سعادته الشديدة بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد “عروس بيروت”.

الفنان التونسي قال إنه شعر بمجرد قراءة سيناريو المسلسل وإلمامه بتفاصيل الحكاية والإنتاج وفريق العمل، بأن المسلسل مشروع مختلف توقع أن يحدث نقلة في الدراما، لكنه لم يتوقع حجم النجاح الذي لقيه المسلسل في كل مكان في العالم العربي.

ظافر أكد أن نجاح المسلسل لا يمكن إرجاعه إلى عنصر واحد، بل جميع عناصر المسلسل من كتابة وإخراج وممثلين وأحداث، لافتا إلى أن الجمهور العربي يحتاج إلى هذه النوعية من المسلسلات، التي ربما تكون حالمة، لكنها في نفس الوقت تمثل علاقات قد يكون المتفرج قد عاشها بالفعل، أو يحب أن يعيشها.

Advertisements

أما عن استعداداته قبل تصوير المسلسل، أكد الفنان التونسي، خلال استضافته في أولى حلقات برنامج “القاهرة الآن” على ناة “الحدث” تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه تلقى دروسا كثيرة في اللهجة اللبنانية، كما حرص على مشاهدة الكثير من الأعمال اللبنانية ليستطيع نطقها بطريقة سليمة.

وبسؤال ظافر عما إذا كان رومانسي في الحقيقة كما ظهر في المسلسل، أكد أنه بالفعل رجل رومانسي، وتتمثل رومانسيته في الاهتمام بزوجته وسماع مشاكلها، والحرص على مهاتفتها أكثر من مرة يوميا ليطمئن عليها.

الفنان التونسي كشف خلال الحلقة، إنه يشارك حاليا في عملين سينمائيين، أولهما فيلم “العنكبوت” مع النجمين أحمد السقا ومنى زكي، والثاني فيلم مع نيللي كريم، لكنه لم يكشف عن اسمه أو تفاصيله.