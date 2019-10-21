فيديوجراف.. حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت، مساء السبت، مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي للمحترفين، وتمكن الشارقة حامل اللقب من الاحتفاظ بالصدارة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع لقاءاته حتى الآن.

وحقق الشارقة فوزا كبيرا بنتيجة 5-1 على مضيفه الوصل، في قمة مباريات الجولة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وهو أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين خلال عهد الاحتراف.

وسجل 21 هدفا في الجولة الرابعة، وبات البرازيلي إيجور كورنادو لاعب الشارقة الأكثر صناعة وتسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي، بعد أن سجل 5 وصنع مثلها.

وبات البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لفريق خورفكان، الضحية الخامسة بين مدربي الفرق الإماراتي هذا الموسم، بعد كل من النصر واتحاد كلباء والجزيرة والحدة، عقب خسارة الفريق من الجزيرة بنتيجة 1-3.

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وحقق فريقا النصر واتحاد كلباء أولى انتصاراتهما هذا الموسم بالمسابقة، على حساب كل من الوحدة 3-1 والفجيرة 1-0 على الترتيب.

وإجمالا ينفرد الشارقة بصدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الجزيرة الوصيف، ويحل العين ثالثا بـ9 نقاط.

وتستعرض "العين الرياضية" من خلال الفيديوجراف التالي، حصاد الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.