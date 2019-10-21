الاتحاد المصري يتجاهل بيان الأهلي ويحدد حكم لقاء الجونة

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سمير بدرالأحد 2019/10/20 08:53 م بتوقيت أبوظبي
من مباراة الأهلي والجونة
حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة الأهلي والجونة في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، متجاهلا بيان "القلعة الحمراء" بشأن عدم خوضه أي لقاء في البطولة قبل مواجهة الزمالك.
وكان الأهلي أصدر بيانا، أكد خلاله أنه لن يلعب أي مباراة في بطولة الدوري المصري، قبل خوض لقاء القمة أمام الزمالك الذي تم تأجيله السبت الماضي، لإجراءات أمنية، وفقا لما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقرر بعدها اتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك مع المقاولون، في نفس موعد القمة، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، حول تأجيل الديربي.
وأسند الاتحاد المصري، مهمة إدارة مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، للحكم سعيد حمزة على أن يعاونه كل من يوسف البساطي وأحمد ساهر، وسيكون شرف حسن حكما رابعا.
وكان الجونة تضامن مع بيان الأهلي رافضا خوض المباراة بحجة أن بطل مصر سيحصل على فترة راحة أطول بعد تأجيل القمة وهو ما يتنافى مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حسب النادي الساحلي.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الوصيف وحامل لقب النسخة الماضية، والذي خاض مباراة أقل.
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