أصالة توضح طبيعة علاقتها بزوجها: أرجو مراعاة مشاعري

سُلطت الانظار في الآونة الأخيرة على الفنانة السورية اصالة نصري، حيث انتشرت مجموعة من الاخبار تتحدث عن انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وباتت هذه السيرة على السنة الجميع.

ولأن لا دخان بلا نار، فقد تم التداول بهذه الاخبار بعد ان لوحظ امر غريب في منشورات اصالة على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استمرت على مدى ايام بنشر صور وتعليقات تعبّر عن الحزن والخيبة والندم وغيرها من الامور التي تشير الى ان هناك امر غير طبيعي يحصل او ان خلافًا قد حصل بينها وزوجها وربما وصل الى الطلاق.

وما زاد اليقين بالنسبة لناشري هذه الاخبار، ان اصالة لم تشارك متابعيها بأية صورة لها مع زوجها، كما انها التزمت الصمت طيلة هذه الفترة ولم تقم بأي نفي للخبر او حتى تأكيده، ما زاد من الشكوك لدى المتابعين وجمهور الفنانة السورية.

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يوم امس خرجت اصالة عن صمتها، ونشرت صورة تجمعها مع زوجها طارق العريان، نافية خبر طلاقها في الدرجة الأولى وكل الاخبار التي تم تداولها، الا انها في الوقت عينه غمزت الى وجود خلاف بينهما ولكن الامور لم تصل الى الطلاق.

وتوضيحا منها للمتابعين والجمهور واهل الصحافة، ارفقت اصالة صورتها بالتعليق التالي:”لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري”.

اذا ها هي اصالة تضع حدًا للشائعات وتؤكد انها لم تنفصل عن زوجها، الا ان الخلاف موجود، وفق ما ألمحت في تعليقها. فإلى أين ستتجه الامور بينها وبين زوجها؟ هل ستصل الى الطلاق لتنضم أصالة الى زميلاتها الفنانات والنجمات اللآتي أعلنّ انفصالهنّ عن أزواجهن واختيارهنّ لاكمال حياتهنّ باستقلالية؟ أم ان الخلاف سيُحل لتعود الامور بين اصالة والعريان الى طبيعتها دون ان يشوبها اي شائبة؟