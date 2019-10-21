هل تزوجت توبا بويوكستين سرًا من حبيبها الجديد؟.. إليكِ ردّ فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفضت الممثلة التركية توبا بويوكستين، الشهيرة بـ"لميس"، التعليق على زواجها من حبيبها رجل الأعمال أوموت إفيرجن، بعدما رصدتهما عدسات الباباراتزي خلال تسوّقهما في أحد أشهر المولات التجارية في إسطنبول.

وتوجه صحفيون فور رؤية توبا وهي تشتري أجهزةً منزلية داخل المول، فوجهوا لها الأسئلة المتعلقة بحقيقة زواجها سرًا، أو احتمالية دخولها القفص الذهبي في الوقت القريب، غير أنَّ الفنانة رفضت الرد نهائيًا، وتجاهلت كل التعليقات، كما تمنّت لهم نهارًا سعيدًا، ثم توجّهت إلى سيارتها برفقة أوموت إفيرجن.

وظهرت بطلة "العشق الأسود" في إسطنبول بعد عطلةٍ قصيرة قضتها برفقة ابنتيها وحبيبها رجل الأعمال أموت إفيرجن في لندن منذ أيام، ثم عادت لاستئنافِ تصوير مسلسلها "الدولة العثمانية"، والمنتظر عرضه عبر شاشة المنصة العالمية نتفليكس خلال خطتها لعام 2020.

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وبحسب صحفٍ تركية؛ فإنَّ الفنانة تفاجأت بعد عودتها من انتشار أنباءٍ عن طليقها التركي أونور صايلاك، الذي أثار استغراب المتابعين مؤخرًا بعد ظهوره بوشمٍ خاص يجمع أول حروف عائلته، وظهر حرف توبا، في الوشم؛ ما جعل الشائعات تتردد عن حبه لها الذي لم ينته.

كما تفاجأت توبا من وجودِ حساباتٍ وهمية تحمل أسماء ابنتيها توبراك ومايا عبر إنستغرام، ونشر والدهما أونور صايلاك تهديدًا لمن أنشأ هذه الحسابات وأنّه يتجه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق هذه الحسابات.

يذكر أنَّ توبا قد دخلت في حربٍ كلاميةٍ قبل شهرين تقريبًا مع حبيبها رجل الأعمال أوموت إفيرجن في الطائرة، نتيجة نقاش حاد بينهما، وخلال النقاش قالت توبا لحبيبها بصوت عالٍ دون أن تبالي لمن حولها من الركاب: "لقد سئمت منك، هذا يكفي"، إلا أنَّ الأمور بينهما عادت إلى طبيعتها.