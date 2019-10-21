ورد الخال: "عشيق أمي" سيجمعني مع خالد القيش.. وتفاجئ الجمهور بعمل في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة ورد الخال عن سعادتها بالمشاركة في "يا مالكًا قلبي" إخراج علي علي وإنتاج غولدن لاين، مبينة أن شخصيّتها في هذا العمل جديدة ومختلفة عما قدمته سابقًا،

وقالت الخال لـ"فوشيا" إن شخصيتها في المسلسل تتناول قضية كبيرة ومهمة جدًا تتعلّق بموضوع اجتماعي مهم وهو العقم بشكل خاص والأمومة على المستوى العام والإنساني، لافتة إلى أن مشاركتها ستكون إلى جانب الفنان السوري عباس النوري، مشددة على أن قضية الإنجاب تمسّ كل أسرة دون التفريق بين اهتمام الرجل أو اهتمام المرأة.

وأضافت الفنانة اللبنانية أن الدراما يمكنها أن تنصف المرأة، وهي تسعى بهذا الطريق من خلال بحثها في مجموعة من الموضوعات التي تسلّط الضوء على قضايا المرأة، مؤكدة وجود مجموعة مسلسلات سلّطت الضوء على قضايا وهموم المرأة.

وحول كيفية انتقائها شخصياتها الدرامية أوضحت ورد الخال أنها تعتمد في كل عمل على عدم التكرار، والتجديد والتنوع، إضافة إلى محاولة تقديم وطرح أفكار جديدة وخلق حالات مختلفة والابتكار في الشخصيات التي قدمتها سابقًا، خاصة وأنها ترى أن الحالات الإنسانية متشابهة في كل المجتمعات، لكن كل شخص يعيشها بحسب ظروفه وفكره وثقافته.

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وكشفت الخال عن تحضيراتها بعدما أنهت تصوير "يا مالكًا قلبي" مبينة أنها ستبدأ تصوير "عشيق أمي" من ثلاثين حلقة وسيشاركها في البطولة الفنان خالد القيش نجم مسلسل "دقيقة صمت" الذي عرض في رمضان الفائت.

وتقوم كذلك بالتحضير لعمل خليجي ستصوّره في السعودية وهو دراما جديدة ومعاصرة تجسد فيه الخط اللبناني، إضافة إلى تحضيرها لعمل كوميدي. معربة عن سعادتها بعام درامي حافل مقبل لها.