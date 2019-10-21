جينيفر أنيستون تدخل موسوعة جينيس بعد انضمامها لإنستغرام بـ5 ساعات

دخلت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون موسوعة "جينيس" العالمية، بعدما حققت رقما قياسيا جديدا، حيث حصد حساب "أنيستون" على تطبيق إنستغرام مليون متابع في 5 ساعات و16 دقيقة فقط، بحسب الموقع الرسمي لموسوعة "جينيس". وكانت جينيفر أنيستون قد انضمت علنا إلى إنستجرام هذا الأسبوع، لكن النجمة الأمريكية كشفت أنها كانت تستخدم المنصة سرا لفترة من الوقت الآن، وذلك بفضل حساب سرى قامت بإنشائه، وذلك بحسب موقع businessinsider الأمريكى، وظهرت أنيستون فى برنامج حوارى فى وقت متأخر من الليل لـ Jimmy Kimmel، حيث اعترفت بأنها لديها منذ فترة طويلة "حساب سرى" على إنستجرام. لكن أنيستون ليست أول المشاهير الذين اعترفوا باستخدام حساب سرى على وسائل التواصل الاجتماعى ليس لنشر المحتوى، لكن فقط لمراقبة ما يحدث هناك، حيث سبق وأن كشفت جينيفر لورانس فى مقابلة أجريت معها العام الماضى أنها بينما لا تواجه حسابات وسائل التواصل الاجتماعى علانية، فهى تتلصص على الإنترنت، حيث قالت: "أنا أشاهد، أنا لا أتكلم". وليس من الواضح عدد المشاهير الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى بهذه الطريقة إلى جانب لورنس وأنيستون، لكن حتى الآن فإن الحسابات السرية التابعة لورانس وأنيستون غير معروفة تمامًا ولا تُستخدم لنشر الصور التى لا تستحق حساباتهما الرئيسية.

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