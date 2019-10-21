فيلم "لما بنتولد" من الجونة السينمائي إلى دور العرض الأربعاء المقبل

طرح القائمون على فيلم "لما بنتولد"، إخراج تامر عزت، البرومو الرسمي للعمل تمهيداً لإطلاقه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر، وذلك بعد عرضه عالميا للمرة الأولى في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي التي انتهت يوم 27 سبتمبر الجارى، حيث شارك فى قسم الأفلام خارج المسابقة الرسمية.

ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.



فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.

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