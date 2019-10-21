ماجدة الرومي تتفاعل مع المعتصمين: رأي الشعب من رأي الله







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بعد أن صدحت أغنياتها في ساحة الشهداء، غرّدت الفنانة ماجدة الرومي مؤكدة على وقوفها إلى جانب الناس بمطالبهم كاتبة: رأي الشعب من رأي الله. ومن يخاف الله، عليه أن يأخذ برأي الشعب، الذي قال كلمته اليوم.ويجب أن نحترمها. تحية لشعب لبنان بيوم الكرامة والحرية. علماً أن المغرّدين المتابعين سألوا عن وجودها في ساحة الشهداء بين الفنانين الذين يشاركون في الحراك الشعبي ميدانياً.

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