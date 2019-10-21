مغنّ بريطاني من أصل لبناني يتفاعل مع الثورة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل المغنّي والملحن والمنتج البريطاني، من أصول لبنانية، ميكا مع الثورة الشعبية في لبنان التي انتشرت في المناطق اللبنانية. حيث غرّد عبر حسابه الخاص على تويتر كاتباً: "أجلس بعيدًا في مدريد وأتابع الاحتجاجات وأشاهد المقابلات مع المحتجين في لبنان، هذا البلد العزيز على قلبي. متظاهرون من كل الأعمار والخلفيات، يعبّرون عن خيبة أملهم الكبيرة ويحاولون إسماع أصواتهم".

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