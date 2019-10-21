





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: غاب الفنان عاصي الحلاني عن ساحة الاعتصام، لكن ابنته ماريتا افتتحت الدبكة اللبنانية مع شقيقها الوليد في ساحة الشهداء مع الناس.

ولقد ظهرا بين اللبنانيين المعتصمين وهم يرقصان فرحاً في مقاطع فيديو شاركاها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولقد أرفقت ماريتا رابط الفيديو من ساحة الشهداء بتعليقٍ كتبت فيه: "الدبكة اللبنانية على أغاني وطنية ???????? إيد بإيد لمستقبل أفضل"

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كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا والوليد الحلاني يشاركان الدبكة مع المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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