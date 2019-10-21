شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سكورسيزي .. المخرج فرانسيس كوبولا يصف أفلام مارفل بالـ "حقيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تقف إهانة المخرج العالمى الحاصل على الأوسكار مارتين سكورسيزي الشخصية لـ أفلام مارفل عند هذا الحد، لكن أنضم إليه المخرج فرانسيس فورد كوبولا، الذى صرح إن مارتن سكورسيزي على حق، وذلك خلال مهرجان لوميير في ليون بفرنسا، وذلك حسبما نشر موقع " vanityfair ".

وأضاف كوبولا "لأننا نتوقع أن نتعلم شيئًا ما من السينما، نتوقع أن نكتسب التنويروبعض المعرفة، والإلهام، وأنا لا أرى أن أي شخص يحصل على أي شيء من مشاهدة الفيلم نفسه مرارًا وتكرارًا، وفى اعتقادي أن مارتين كان لطيفًا عندما قال إنها ليست سينما، ولم يقل أنها أفلام "حقيرة"، ولكن هذا ما سأقوله انا".

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وبالرغم من عدم تحديد كوبولا ما يراه "حقيرًا" بشأن أفلام مارفل، وبالتالي فأن المرحلة التالية في هذه المعركة ليست بالتأكيد بعيدة، وكانت قد بدأت "حرب" مؤلفين سينمائيين على Marvel بجدية مع سكورسيزي، الذي أخبر موقع Empire أنه سيواجه صعوبة في الدخول في سلسلة أفلام Supervel من Marvel، ويشبهها أكثر بالمتنزهات الترفيهية.

كما أكد كوبولا أنه لدى سكورسيزي كلمات لطيفة تجاه الجهد المبذول في إنشاء أفلام خارقة، وقال "هذا أمر جيد وجيد بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بهذا النوع من الأفلام، وبالمناسبة، إنني معجب بما يقومون به".

وكان قد أثار تعليق سكورسيزي المبدئي ارتدادًا كبيرًا فى قطاع الأبطال الخارقين، حيث دافع المخرجون جيمس جان، وجوس ويدون، والنجمان صموئيل جاكسون وروبرت داوني جونيور بشكل طبيعي عن رزقهما، وقال جاكسون لموقع "Variety" "أقصد أن هذا مثل قول باجز باني ليس مضحكا، الأفلام هي أفلام، كل شخص لديه رأي، لذلك أعني أنه بخير، وهذا لن يمنع أحد من صناعة الأفلام".