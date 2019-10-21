شكرا لقرائتكم خبر عن "البسوا المموه"..حسن بلبل يفضح جماعة الاخوان الارهابية بأغنية جديدة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت العديد من صفحات السوشيال ميديا، أغنية جديدة للفنان الساخر حسن بليل، تحمل اسم "البسوا المموه بيخافوا منه"، على لحن أغنية للفنان محمد رمضان، والتى تفضح جماعة الإخوان الإرهابية، وتؤكد على عظمة وقوة الجيش المصرى، اعتمادا على جملة الفنان أحمد عز فى فيلم "الممر"، "البسوه المموه بيخافوا منه".

وتقول كلمات الأغنية: "البسوا المموه بيخافوا منه.. وفى عين العدو نفضل باصين.. عشان يبقى عارف انى أقوى منه.. ومايقولش علينا خايفين.. عدو جبان.. زى الخرفان.. عايزين شعبنا خايف.. لا اصحى وفوق.. ولا انت مش شايف.. جيشنا أسود جوه وعلى الحدود.. واللى يقرب فريسة سهلة وتتاكل.. احذر يا عميل مؤامرات بلاش.. واعرف ان الماتش لسه يابنى مانتهاش.. وعقلك فى رأسك يا بايع ناسك.. وتمن خيانتك بتقبضها كاش.. عدو جبان.. زى الخرفان.. سلام وأمان فى مصر إجبارى.. إجرام وحرب يبقى اختيارى.. حذارى خيالك يجى عند دارى.. خط احمر مصر.. ساعتها كل شئ مباح وكله يبان.. قائدنا عظيم ضميره مرتاح.. العب العب بعيد يا خروف.. شكرا رمضان.. وطنى يا مان.. خط أحمر مصر".