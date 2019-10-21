شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نجوم فيلم "الممر" في حفل نصر أكتوبر بمسرح الميدان بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكرم وزارة الثقافة نجوم وصناع فيلم " الممر " خلال حفل "نصرأكتوبر" الذي ينظمه قطاع الانتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال يوم الثلاثاء 29 أكتوبر احتفالا بمرور 46 عاما علي انتصارات أكتوبر وذلك بمسرح الميدان بساحة الهناجر .

الاحتفال يتضمن أيضا تكريم عدد من الأبطال الحقيقين الذين شاركوا في حرب السادس من أكتوبر التي استعاد فيها جيشنا العظيم أرضه وحقق نصرا عظيما أشاد به العالم وقتها .

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فيلم " الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.