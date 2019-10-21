شاهد.. استمارة امتحان حمو بيكا بنقابة الموسيقيين بتوقيع "لا يصلح" - تحديث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” استمارة امتحان عضوية حمو بيكا لنقابة الموسيقيين بتوقيع "لا يصلح"، والتي تحمل توقيعات اللجنة المكونة من الموسيقار حلمي بكر ومحمد أبو اليزيد وأحمد رمضان ومحمد عبد الستار والدكتور عاطف إمام والمطرب خالد بيومي ومنصور هندي.

كان حمو بيكا نشر فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين، وهاجم فى الفيديو نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، ووجهه اهانات وتهديدات لأعضاء اللجنة - تحديث

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