بعد انسحاب "الشرنوبي".. أحمد خالد صالح ينضم إلى "شريط 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انضم الفنان أحمد خالد صالح إلى فريق عمل فيلم "شريط 6" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد الصاوي، ويؤدي الفنان الشاب نفس الشخصية التي كان من المقرر أن يقدمها الفنان محمد الشرنوبي، الذي اضطر للانسحاب من العمل بسبب أزمته مع المنتجة سارة الطباخ.

وقال مؤلف الفيلم محمود حمدان في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الفيلم بدأ تصويره كما كان مقررًا له بمشاهد الأكشن مع خبير فنون قتال أجنبي، وتم التعاقد مع الفنان أحمد خالد صالح لأداء الشخصية التي رشح لها الفنان محمد الشرنوبي".

خالد الصاوي يجسد في الفيلم شخصية طبيب نفسي مهتم بمعالجة قضايا الشباب، ويشارك في بطولة الفيلم خالد أنور، تارا عماد، ونانسي صلاح، ومن المقرر مشاركة مجموعة من النجوم بالفيلم كضيوف شرف، ومنهم نيللي كريم.

ويخوض به المخرج محمد سلامة أولى تجاربه في السينما بعد تحقيقه نجاحًا لافتا في الدراما التليفزيونية ومن بينها: مسلسل "رحيم" ومشاركته في قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك".