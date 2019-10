إيرادات الأحد.. "joker" الأول و"Ad Astra" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الأحد 20 أكتوبر، إيراد قُدر بـ489 ألفًا و14 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم " Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 275 ألفًا و208 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 145 ألفًا و360 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 47 ألفًا و867 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 20 ألفًا و337 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 19 ألفًا و850 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "jexi" بطولة Adam Devine، وحقق أمس 11 ألفًا و176 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم"Abominable" محققًا 11 ألفًا و58 جنيها، وذهب المركز التاسع لفيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، وحقق 10 آلاف و275 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي "47 meters down" بعد تحقيقه 8 آلاف و383 جنيهًا.