- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان أحمد حلمي، بطريقة طريفة، عبر حسابه على إنستجرام، على حصوله على نجمة في ممر المشاهير بدبي.
وكتب "حلمي": "أي تكريم أو جايزة كنت بستلمها وأروح بيها بيتنا عادي، دي أول مره آخد جايزة مروحش بيها، متزعلوش بقي لو صحيتوا الصبح ملقتوش الرصيف".
يُشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي يعلق بطريقة طريفة على نجمته بممر المشاهير في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.