أحمد حلمي يعلق بطريقة طريفة على نجمته بممر المشاهير في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد حلمي، بطريقة طريفة، عبر حسابه على إنستجرام، على حصوله على نجمة في ممر المشاهير بدبي.

وكتب "حلمي": "أي تكريم أو جايزة كنت بستلمها وأروح بيها بيتنا عادي، دي أول مره آخد جايزة مروحش بيها، متزعلوش بقي لو صحيتوا الصبح ملقتوش الرصيف".

يُشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي.