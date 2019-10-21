كندة حنا تنشر صورتين من كواليس فيلمها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، صورتين من كواليس أحدث أفلامها "الإفطار الأخير". وعلقت: "كواليس فيلم الإفطار الأخير، لعراب السينما السورية عبداللطيف عبدالحميد". الفيلم السوري "الإفطار الأخير" بطولة عبدالمنعم عمايري، كندة حنا، ومن إخراج عبداللطيف عبدالحميد.

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