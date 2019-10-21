"بانوراما الفيلم الأوروبي" يعلن عن أقسام دورته الثانية عشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت إدارة "بانوراما الفيلم الأوروبي" عن أقسام الدورة الثانية عشرة التي ستنطلق في 6 نوفمبر المُقبل وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، ويُعرض خلالها أكثر من 60 فيلماً، تم تقسيمها على 8 أقسام.

تشهد دورة 2019 إضافة قسم جديد هو "هنا وهناك: أفلام بلا حدود"، وهو ما تعتبره "البانوراما" مفاجأة هذا العام لجمهورها ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا القسم قريباً، هذا بالإضافة إلى السبعة أقسام الأخرى، وهي: قسم "أفلام الأسرة والطفل" و"الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية"، قسم "سينما أنياس فاردا" الذي سيعرض بعض الأفلام التسجيلية للمخرجة الراحلة "أنياس فاردا"، بالإضافة إلى قسم "عروض خاصة" الذي يتضمن بعض البرامج والعروض التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.

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وكانت البانوراما أعلنت عن أماكن عرض أفلام هذه الدورة، وأوضحت أن البرنامج سيعرض بشكل كامل في سينما "زاوية" بعماد الدين وسينما "الزمالك"، كما سيتم عرض مختارات من البرنامج في كل من سينما "أمير" بالإسكندرية وسينما "دينا" بمحافظة الإسماعيلية، وسينما "أركان المركز الثقافي" ببورسعيد، وسيتم إقامة عرض واحد في: أسيوط، دمياط، المنصورة، المنيا، قنا، الزقازيق.

"بانوراما الفيلم الأوروبي" حدث سينمائي سنوي تقيمه شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية، وبدأت عروض مهرجان "البانوراما" عام 2004.