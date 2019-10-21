تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة:"نفسي ألبس محترم على طول بس الشيطان واطي"



شهدت الآونة الأخيرة هجومًا حادًا على فنانة مصرية شهيرة، بسبب ملابسها العارية ونشرها فيديوهات بحركات إباحية، وتعمدها إظهار جسدها بشكل فاضح.

ومنذ يومين نشرت الفنانة المصرية سما المصري، صورة عبر حسابها على "انستجرام" وقالت انها ستعتزل الظهور بصور فاضحة وستكون الفترة القادمة أكثر عقلانية، إلا انها سرعان ما عادت مرة أخرى بنشر صور مثيرة.

ونشرت سما المصري صورة بملابس محتشمة بالمقارنة بملابسها التي ظهرت بها الفترة الأخيرة، وعلقت قائلة :" عملت لوك جديد ونفسي أفضل لابسه اللبس المحترم دا علطول اه والله بس الشيطان ابن كلب واطي ".

وأثارت تغريدة سما المصري جدل بين النشطاء، ما بين مهاجم لها وداع بالتوبة والهداية.