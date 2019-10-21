جنيفر أنيستون تدخل غينيس وتكتسح الأمير هاري وميغان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - حققت الممثلة الأمريكية، جنيفر أنيستون رقمًا قياسيًّا جديدًا ، ودخلت موسوعة "غينيس" لأسرع وقت، بعدما حصد حسابها على موقع "انستقرام" للتواصل الاجتماعي مليون متابع، في 5 ساعات و 16 دقيقة فقط، بحسب الموقع الرسمي لموسوعة "غينيس".



وبهذا الإنجاز تكون أنيستون قد اكتسحت الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، اللذين يحتفظان باللقب السابق، بعدما حصد حسابهما المشترك على "انستقرام" مليون متابع، وذلك خلال أول 6 ساعات فقط من تدشينهما له.



وبعد يوم من إطلاق جنيفر أنيستون حسابها الرسمي على موقع التواصل الشهير، تابعها أكثر من 11.4 مليون شخص، وأصيب الموقع بخلل تقني، إذ لم يتمكن المستخدمون من متابعتها بسبب الوتيرة التصاعدية والمتسارعة.



وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، المالكة لانستقرام، في بيان نشرته "CNN": "إننا ندرك أنّ بعض الأشخاص كانوا يواجهون مشكلات بعد ملف جنيفر... نحن سعداء لأن يكون هذا الصديق كجزء من مجتمع انستقرام".



ونشرت أنيستون صورة لها تجمعها بخمسة أصدقاء لها، كانوا الطاقم الرئيس المشارك في سلسلة "فريندز"، وكتبت جنيفر تعليقًا على الصورة : "والآن نحن أصدقاء على انستقرام أيضًا"، وإلى جانب أنيستون كل من كورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وماثيو بيري، وديفيد شويمر.

ونالت الصورة بعد يوم واحد من نشرها على أكثر من 12 مليون إعجاب.



ونشرت أنيستون منشورًا جديدًا، تعليقًا على العطل الذي أصاب "انستقرام"، وكتبت مازحة: "آسفة، أعتقد أنني دمرته" ولم يدم الوضع طويلًا قبل أن يتم حله.



واشتهرت أنيستون (50 عامًا) بدور جين في سلسلة مسلسل "فراندز"، التي نالت شهرة واسعة، ويعدّ أحد أشهر المسلسلات الكوميدية الأمريكية طيلة عشرية كاملة، وعلى مدى عشرة مواسم كاملة، وكان أول بث للمسلسل في سبتمبر/ أيلول من عام 1994، على شبكة "إن بي سي" التلفزيونية واستمر إلى غاية 2004.



وكانت الممثلة الأمريكية قد تحدثت في لقاء إعلامي سابق، عن أنّ فريق عمل "فريندز" تمكن من الاجتماع مجددًا في أحد منازل الممثلين، لتناول العشاء في لقاء أعاد لهم ذكريات الجميلة والحنين إلى أيام السلسلة.