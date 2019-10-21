حسين الجسمي وماريا كاري يتألقان بحفل مميز في دبي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة الأمريكية ماريا كاري حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة دبي أمس -الأحد-، وهو الحفل الذي أعد خصيصاً في ساحة برج بارك بدبي، بمناسبة بدء العد التنازلي لعام قبل بدء فعاليات "إكسبو 2020" يوم 20 أكتوبر من العام المقبل 2020.



الجسمي افتتح الحفل بأغنية «الشاكي، ثم تلاها بأغنية «الصقور المخلصين» وهي إحدى قصائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -رحمه الله-، واستمر في وصلته الغنائية ليشعل حماس الجمهور بأغنياته الوطنية والعاطفية المميزة.



وبعد انتهاء الحفل، خاطب الجسمي الجمهور قائلًا: "العالم هنا في الإمارات، في إكسبو 2020 دبي، بدأنا معكم اليوم في العد العكسي للحدث الأروع في العالم، وجودكم وتفاعلكم وحبكم كان عنوان الحدث".



الفنانة العالمية ماريا كاري اعتلت خشبة المسرح بعد ذلك، وافتتحت مجموعتها بأغنية "A No No" ، الأغنية المنفردة من ألبومها الأخير "Caution".



ثم قدمت بعد ذلك إحدى أشهر أغنياتها على الإطلاق "Dream Lover" التي طرحتها عام 1993، والتي تفاعل الجمهور معها بشكل لافت، لتقدم بعد ذلك باقة من أغنياتها التي اشتهرت بها خلال العقود الثلاث الأخيرة.



وكانت "إكسبو 2020 دبي" قد أعلنت عن اختيار حسين الجسمي سفيرًا للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب، ويساهم الجسمي وهو من أبرز الفنانين العرب في المجال الغنائي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلدا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.





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