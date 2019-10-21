معجب ركض نحو ليدي غاغا بحفلها فسقط الثنائي أرضًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - أحيت النجمة العالمية ليدي غاغا حفلاً غنائياً ضخماً في ولاية لاس فيغاس الأميركية شهد حضور عدد كبير من الجمهور.



وخلال الحفل تعرّضت غاغا لموقف محرج خلال الحفل، إذ صعد أحد المعجبين من الشباب على خشبة المسرح ليعانقها، خلال أدائها إحدى أغنياتها، ولم تتمكن المغنية الأميركية ليدي غاغا الثبات حيث وقعت على الأرض وكانت في موقف محرج أمام جمهورها.



وفي تفاصيل مقطع الفيديو المنتشر ظهرت الليدي غاغا، ويحتضنها أحد المعجبين ويحملها ليرقص معها، إلا أن قدمه زلت، ما تسبب بسقوطهما معاً عن المسرح، الأمر الذي تسبب بضجة كبيرة بين الحاضرين.



تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع، وعلى "تويتر" قال حساب GagaMediaDotNet "تعرضت الليلة ليدي غاغا لسقطة غير موفقة من على المسرح بعد أن حملها أحد المعجبين وتعثر وسقطا معا.. ومع أن غاغا سقطت من على المسرح وارتمى الشاب فوقها، لكنها نهضت وتابعت العرض.



جدير بالذكر أنّ ليدي غاغا، أطلّت على متابعيها عبر حسابها الشخصي على "انستقرام"، بإطلالة جديدة وجريئة، فليس غريباً على "غاغا" الجرأة إذ اختارت صبغة الشعر وردي اللون، وفي أحدث صورة لها تخلّت عن اللون الأشقر.