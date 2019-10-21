محمد رمضان يستعد لإصدار"السلطان"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - انتهى الممثل المصري محمد رمضان من تصوير فيديو كليب جديد في المغرب.

وأعلن رمضان عن ذلك في حسابه على انستقرام، مشيراً إلى أنّه انتهى من تصوير كليب لأغنية "السلطان" في مراكش قبل يومين.

وصوّر الممثل المصري محمد رمضان الكليب في فندق "رويال منصور" والذي يعد واحد من أشهر الفنادق في العالم.

وجه رسالة شكر إلى العاهل المغربي

ولفت المغني والممثل المصري، محمد رمضان الأنظار بارتدائه للزي المغربي التقليدي، أثناء تصويره لفيديو كليب أغنيته الجديدة "السلطان"، في مدينة مراكش.

ونشر رمضان على صفحته بالأنستغرام، صورة له بالزي المغربي وأرفقها بتعليق جاء فيه:"الحمد لله انتهينا أول أمس من تصوير كليب السلطان، تحياتي للبلد الشقيقة الغالية المغرب وكل الشكر لهم ( ملكاً و شعباً)".

طرحت على تطبيق ديزر

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و كانت قد طرحت الأغنية، شهر اغسطس الماضي، على تطبيق "دييزر" قبل أن يقرر رمضان تصويرها فيديو كليب في المغرب، بعد النجاح، الذي حققه كليبه مع النجم المغربي سعد لمجرد "إنساي".

وكان رمضان قد تصدر قائمة مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة في اليوتيوب قبل شهرين، بأغنيته "إنساي" إلى جانب المغني المغربي سعد المجرد. وحققت الأغنية لحد الساعة ما يزيد عن 162 مليون مشاهدة.

استعدادات لتصوير المسلسل الجديد البرنس

في سياق آخر، كان محمد رمضان قد أكد أنه سيصور عددا من الأعمال الغنائية قبيل بدئه تصوير الجديد"البرنس" لموسم رمضان 2020 مع المخرج محمد سامي، والذي بدا التحضيرات الأولى للمسلسل تمهيدا لبدء العمل به في شهر نوفمبر المقبل.

محمد رمضان

محمد رمضان من مواليد 23 ماي 1988، بمحافظة قنا بصعيد مصر وهاجرت أسرته إلى محافظة الجيزة ليبدأ التمثيل مبكرا في مسرح المدرسة.

رمضان الذي ربما تعرف عليه جمهور التلفزيون للمرة الأولى في دور شاب فقير في مسلسل "حنان وحنين" عام 2007، وتعرف عليه جمهور السينما بشكل أوسع في دور شاب صعيدي في فيلم "احكي يا شهرزاد".

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