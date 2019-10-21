وفاة الفنان والإعلامي طلال الحربي إثر حادِث سير

توفي الفنان والإعلامي السعودي، طلال الحربي، أمس (الأحد)، عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر تعرضه لحادث سير.
ونعى الفقيد العديد من نجوم الفن والإعلام، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
يذكر أن الحربي حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1985، وبدأ العمل كمذيع في الإذاعة سنة 1991م، وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، كما شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات السعودية والمصرية.
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