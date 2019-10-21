محمد الشرنوبي يتألق بشخصية حسن وحسين المليجي في "نصيبي وقسمتك 3"

تألق الفنان محمد الشرنوبي بشخصية "حسن وحسين المليجي" الشقيقين بمسلسل نصيبي وقسمتك 3، الذي انطلق أمس الأحد على شبكة قنوات mbc4. ويشار إلى أن يجسد "الشرنوبي" شخصية شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعشق السينما والأفلام. وتجسد

الفنانة دنيا عبدالعزيز دور "نور المليجي" التي تعشق شقيقها حسن، وتفتح شركة للإنتاج السينمائي تحمل اسم المليجى، ويقوم محمد الشرنوبى ( حسن المليجى ) بكتابة سيناريو وحوار وتأليف روايات سينمائية ويقع في حب "هدى المفتى" التي تجسد "خديجة" والذي أخفى عنها "حسن" عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" حدوتة "ماتيجى يا مليجى" تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي وشركه سينرجى للإنتاج.