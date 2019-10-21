الجمعة.. "ذكرياتي" في ساقية الصاوي يقدم "أغانى التسعينات"

يقدم فريق "ذكرياتي" بقيادة رامى أبو الفتوح، حفلًا موسيقيًا عربية "أغانى التسعينات"، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل، على مسرح قاعة الحكمة الساعة السابعة والنصف بساقية عبد المنعم الصاوى. قاعة الحكمة الساعة السابعة والنصف بساقية عبد المنعم الصاوى. ويذكر أن يتكون فريق ذكرياتى من مجموعة من أصوات الرجال والسيدات التى تمتلك مهارات عالية فى الأداء الغنائى، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين المهرة فى الأداء العزفى على الآلات الشرقية المختلفة. من مجموعة من أصوات الرجال والسيدات التى تمتلك مهارات عالية فى الأداء الغنائى، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين المهرة فى الأداء العزفى على الآلات الشرقية المختلفة.

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