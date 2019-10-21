الليلة.. "كايروكي" يعود لمسرح ساقية الصاوي

يستعد الفريق ذو الجماهيرية الكبيرة "كايروكى" لإحياء حفلتين غنائيتين فى مكانهم المفضل مسرح ساقية الصاوى، بعد شهور من الغياب، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء 21 و22 من أكتوبر بقاعة النهر.

يشار إلى أن تطورت كايروكى بشكل هائل من ألبوم لألبوم ماضية نحو تحقيق هدفها وطموحها المستمر بالغناء مع القاهرة المدينة ذات الإيقاع السريع والتطور الدائم، وآخر ألبوماتهم هو "أبناء البطة السوداء"

الذين سيقدمون منه أغنيات، للمرة الأولى، يقدمونها على مسرح الساقية.

يذكر أن الفرقة تأسست رسميًّا عام 2003، وتتألف حاليًّا من كل من أمير عيد (غناء وجيتار)، وتامر هاشم (درامز)، وشريف هوارى (ليد جيتار)، وآدم الألفى (باص جيتار)، وشريف مصطفى (أورج).