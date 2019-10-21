بالفيديو.. "متغير" للهضبة تتخطى الـ 410 آلاف مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أغنية "متغير" للهضبة عمرو دياب، حاجز الـ 410 آلاف مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن "متغير" خامس أغاني ألبوم الهضبة الجديد "أنا غير"، ألحان وليد سعد، وكتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر، ووزعها موسيقيا رامى سمير. أغاني ألبوم الهضبة الجديد "أنا غير"، ألحان وليد سعد، وكتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر، ووزعها موسيقيا رامى سمير. يذكر أن طرح المطرب عمرو دياب منذ أيام أغنية "قدام مرايتها" وهي كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكساج وديجيتال ماستر طارق مدكور.

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