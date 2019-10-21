حازم إيهاب لـ"الـوفـد": تعليقات الجمهور على علاقتي بـ"الطباخ" بتضحكني

كشف الفنان حازم إيهاب، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للاستعداد لعمل جديد يشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل، لافتًا إلى أنه يبحث حاليًا مع المنتجة سارة الطباخ على

ورق جيد.

أكد "إيهاب"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أنه لا بيدي اهتمامًا لانتقادات السوشيال ميديا حول علاقته بالمنتجة سارة الطباخ،

وأضاف أن هذه التعليقات تضحكه، وأشار إلى أن سارة تعاقدت مع المطرب تامر عاشور، والفنان سيف زهران، فهل تمت خطبتها عليهما أيضًا لذلك لم أعني اهتمامًا لمثل هذه التعليقات والانتقادات التي توجه لي في شأن هذا الموضوع.