كشف الفنان حازم إيهاب، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للاستعداد لعمل جديد يشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل، لافتًا إلى أنه يبحث حاليًا مع المنتجة سارة الطباخ علىورق جيد.
أكد "إيهاب"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أنه لا بيدي اهتمامًا لانتقادات السوشيال ميديا حول علاقته بالمنتجة سارة الطباخ،وأضاف أن هذه التعليقات تضحكه، وأشار إلى أن سارة تعاقدت مع المطرب تامر عاشور، والفنان سيف زهران، فهل تمت خطبتها عليهما أيضًا لذلك لم أعني اهتمامًا لمثل هذه التعليقات والانتقادات التي توجه لي في شأن هذا الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إيهاب لـ"الـوفـد": تعليقات الجمهور على علاقتي بـ"الطباخ" بتضحكني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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