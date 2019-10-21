حازم إيهاب يكشف للوفد كواليس "سكة سفر" ويتحدث عن علاقته بسارة الطباخ

استطاع الفنان حازم إيهاب، أن يضع لنفسه بصمة مميزة بين العديد من شباب جيله، كما أصبح لديه جمهورًا كبيرًا يحرص على متابعة أخباره بشكل دائم، بعد وقت صغير من ظهوره على شاشات التليفزيون.

تألق خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال التليفزيونية حتى أصبح الجمهور يتذكره بـ "رامز" في مسلسل "كأنه أمبارح" و"سعيد" في "لأخر نفس"، وكذلك شخصية جمال منصور فى مسلسل "أهو ده اللى صار"، و"شريف" فى الفيلم السينمائي "الشيخ جاكسون".

وتحدث "حازم" في حواره لـ "بـوابـة الـوفـد" عن الصعوبات التي واجهته في عرض "سكة سفر"، كيف استقبل انتقادات السوشيال ميديا له مؤخرًا، وكشف عن إجرائه عملية جراحية خلال تصوير "لأخر نفس".

وإلى نص الحوار:

في البداية.. ماشعورك في تقديم أولى بطولاتك المسرحية بـ "سكة سفر"؟

في الحقيقة مسؤلية كبيرة وكنت متخوف كما أنها كانت بالنسبة لي مخاطرة والحمد لله بجيب أجوال حتى الأن كما أن سيتم مد العرض إلى الأسبوع المقبل نظرًا للإقبال الجماهيري حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته فترة كافية، وأتمنى أن أصبح دائمًا عند حسن ظن الجمهور وأستكمل هذه الخطوة.

وما الدور الذي تجسده في عرض "سكة سفر"؟

أجسد شخصية شاب طبيعي انتهى من دراسته ويريد أن يعمل ويتزوج ويسافر ولكنه لم يوفق في شيئًا ويتم سرد الأحداث بطريقة كوميدية.

عُرضت المسرحية عام 2015 بأبطال أخرى.. هل تمنيت العمل بها وقتها؟

بصراحة شديدة لم أكن أعلم وقتها عن

العرض بالإضافة إلى أن المخرج والمؤلف وليد طلعت لم يوافق على مشاهدتي العروض السابقة لتقديم شيئًا جديدًا.

ما الصعوبات التي واجهتك في الشخصية؟

المسرح بأكمله صعب فهناك صعوبات في الحركة والصوت وذلك نظرًا لأن المسرح مختلف تمامًا عن السينما والتليفزيون، كما أنٍ حتى الأن متأثر بشكل كبير بهؤلاء واتمنى أن هذا الفرق لايظهر للجمهور وأحرص على ذلك.

أولى مشاركتك في المسرح كانت مع المخرج الكبير خالد جلال.. ما الأختلاف الذي تواجهه الأن بينه وبين مخرج "سكة سفر"؟

هناك فرق كبير بالطبع ولكن في الخبرة الشخصية لي نظرًا لأن وقت عرض "هاملت المليون" كانت بدايتي وكنت أتعلم الوقوف على خشبة المسرح ولم يكن لدي خبرة بالمجال ولكن حاليًا هناك لدي خبرة 5 سنوات والعرض بطولة وأتمنى أن يوفق.

حدثنا عن رهبة أول يوم عرض "سكة سفر" والوقوف على خشبة المسرح مجددًا؟

في الحقيقة كانت هناك رهبة وتوتر كبير كما أن حدث العديد من الأخطاء كنا لانفضل حدوثها ولكن هذا شئ طبيعي في أول ليلة عرض ومع الوقت يتم مفاداة تلك السقطات والأخطاء.

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كيف استقبلت ردود الفعل حول النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لأخر نفس"؟

استقبلت ردود الفعل بالمستشفى حيث أصيبت بكسر في ذراعي

وقمت بتركيب شرائح ومسامير كما أنِ قُمت بتصوير نصف المسلسل بالإصابة ولكن لم يلاحظها الجمهور على الشاشة.

وعلى الرغم من ذلك نالت إعجابي ردود فعل الجمهور عن العمل التي كانت جميعها إيجابية.

من وجهة نظرك ما الذي يحتاجه المسرح خلال الفترة المقبلة؟

المسرح يحتاج إلى الإهتمام الكبير وبعض التحديثات والتوعية له بالإضافة إلى إنشاء مسارح جديدة بشكل أكبر وتصبح للدولة ويتم استقبال العروض الصغيرة بها ولكن تحت بعض الشروط والتقييمات.

هل كانت الإصابة بسبب مشاهد في "لأخر نفس"؟

لا، على الأطلاق لم يكن المسلسل السبب في تلك الإصابة ولكن قمت بإجراء عملية لتركيب الشرائح والمسامير أثناء تصوير المسلسل.

كيف كان العمل مع النجمة ياسمين عبدالعزيز؟

الفنانة ياسمين عبدالعزيز لديها قدر كبير من الإنسابية كما أن روحها حلوة وتمتلك خفة دم في كواليس العمل فهي تجمع بين الدراما والكوميديا وكان "لأخر نفس" تجربة جديدة ومخاطرة بالنسبة لها ولكن حققت نجاحًا جماهيريًا بشكل كبير.

ماذا عن تعاقدك مع المنتجة سارة الطباخ؟

في الحقيقة يتم التجهيز حاليًا مع سارة الطباخ للسباق الرمضاني المقبل من خلال قراءة بعض الورق حتى نتمكن من الوصول لعمل جديد وشخصية مختلفة للمشاركة في الموسم الدرامي.

كيف استقبلت انتقادات وتعليقات نشطاء السوشيال ميديا بعد تعاقدك مع المنتجة سارة الطباخ؟

لا أبدي أهتمام لهذه الإنتقادات ولا أحرص على الرد عليها ولكنها تكون مضحكة بالنسبة لي بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك فأن سارة تعاقدت مع المطرب تامر عاشور والفنان سيف زهران هل تمت خطوبتها على هؤلاء أيضًا لذلك لم أعني إهتمام لمثل هؤلاء التعليقات والإنتقادات التي توجه لي في شأن هذا الموضوع.

ما الجديد لديك خلال الفترة القادمة؟

أستعد حاليًا لتقديم فيلم "العارف" بطولة النجم أحمد عز ومن المقرر طرحه خلال العام المقبل، ولكن لم أتحدث الأن عن تفاصيل حول العمل.