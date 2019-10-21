كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حبيبتي من تخون" يُعيد منة تيسير للساحة الدرامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة منة تيسير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "الحمد الله التوفيق و النجاح من عند ربنا و حب الناس الكبير ورودو الأفعال الكبيره والفظيعه الغير متوقعه و حاضر والله مش هغيب تاني".

وأضافت قائلة: "الحمد لله كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانه ، بسم الله ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله ، حبيبتي من تخون".

أعرب الجمهور عن سعادته برؤيتها مرة أخرى، حيث تلقت الكثير من الرسائل من الجمهور معبرين عن فرحتهم برجوعها للوسط الفني.

فعلق أحدهم قائلًا: "جميلة وشقية ودمها خفيف، مابتشتغلش كتير بعد اللي شايفه ده إحنا الخسرانين، بالتوفيق يا أحلى منة، قمر وفيكي من خالتك الجميلة شهيرة ملكة جمال السينما حبيبتنا الغالية، أتمنى لك المزيد من التقدم والرقي والتميز والمزيد من النجاح والتوفيق".

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وأضافت أخرى قائلة: "هي جميلة الشكل ، رقيقة الملامح ، صافية القلب ، نقية الروح ، ملكة الحضور المتفردة المتجددة المبدعة ، المشرقة الحنونة المثل الجميل المحترمة الحبيبة الغالية ، وقد ما كتر الكلام يبقا قليل بحقك ، مبدعة وجميلة من أول ظهور ليها في مسلسل "كانت حدوتة " في كل شئ إسمها لا ينسى ، وفعلآ بقت أحلى حدوتة في حياتنا ، جميلة منة تيسير ، إستمري يا حدوتة في كل حكاية".

على صعيد أخر: "شاركت الفنانة منة تيسير في العديد من الأعمال الفنية منها : الكعبة المشرقة ، أبناء ولكن ، رأفت الهجان".

جدير بالذكر أن منة تيسير، تزوجت منة تيسير من الدكتور أحمد أبو بكر، الذي أنتج لها فيلمها الشيطان "بجد حلا ".