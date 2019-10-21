كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 03:57 مساءً - نشرت ” ميري ” زوجة الفنان اللبناني ” وائل جسار ” مقطع فيديو لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجدهما ومشاركتهما في المسيرات والتظاهرات التي شهدتها لبنان خلال الأيام الماضية .
وظهرت ميري في مقطع الفيديو وهي ترقص مع الفنان وائل جسار على الدبكة اللبنانية وشاركوا المتظاهرين الغناء ليشعلا حماسة الشباب .
وكتبت ميري في تعليقها على مقطع الفيديو : ” وهاي أحلى دبكة مع أهلي الثوار ” .. كما نشر وائل جسار صورا خلال مشاركته في الاحتجاجات مع بعض الشباب رافعين علامة النصر معلقا عليها قائلا : ” ثورة لبنان ” .
وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار وزوجته يرقصان الدبكة في تظاهرات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.