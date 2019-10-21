وفاء الكيلاني تطل على جمهورها مجددًا ببرنامج جديد

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 03:57 مساءً - تغيب المذيعة المصرية وفاء الكيلاني لتطل مجددًا على جمهورها، لكن بين فترة وأخرى، ولا تتواصل بشكل يومي مع محبيها، وتفضل الإبتعاد عن هذا العالم

وقد فاجأت الكيلاني جمهورها بنشر صورة جديدة لها وكانت تصفف شعرها وقالت: ” قريباً ” ما يعني أنها تستعد لتقديم برنامج جديد وستطل مجدداً على جمهورها لكنها لم تعلن تفاصيل



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