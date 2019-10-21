كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 03:57 مساءً - كشفت الدكتورة خلود سبب عدم نشرها صوراً واضحة لتوائمها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن. وجاء هذا خلال حلولها ضيفة على حلقة من برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية.
وقالت إنها لا تعارض ذلك رغم أن الحسد موجود وذكر في القرآن مضيفة أنه لا يمكنها أيضاً أن تظهر وجوه أطفالها إن لم يوافق زوجها أمين على ذلك.
وتابعت أنهما لا يريدان استغلال اطفالهما من أجل بلوغ الشهرة، مع الإشارة إلى أنهما حققا الشهرة منذ زمن ولا يحتاجان إلى ذلك.
وحقق الفيديو على احد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات أكثر من 22 ألف مشاهدة.
وفي الحلقة نفسها كشفت أن بعض المشاهير على مواقع التواصل يحاربونها ويسعون إلى تشويه صورتها، مشيرة إلى أنهم يدفعون المال لبعض الحسابات من أجل مهاجمتها.
وأكدت أنها تتبع طريقة جديدة للتعامل مع هذه المواقف وهي عدم الرد ثم اللجوء إلى القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود تكشف سبب عدم إظهار وجوه توائمها.. والمشاهير يحاربونها ويشوهون صورتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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