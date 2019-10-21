شاهد .. لبناني يخطف الميكروفون من مراسلة قناة العربية ويقول : ” حسن نصر الله تاج راسكم يا عربية “

كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 03:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد اللبنانيين من عناصر حزب الله يقوم بالاعتداء على مراسلة قناة العربية خلال تغطيتها للمظاهرات في لبنان ومحاولة خطف الميكروفون منها .

وتظهر مراسلة قناة العربية في مقطع الفيديو وهي تتحدث عن غضب الشارع اللبناني بسبب الفقر والجوع والمطالب التي يطالبون بها والأوضاع الاقتصادية .

لتتفاجأ بمحاولة هذا الشخص الهجوم عليها والتقرب منها لخطف الميكروفون ويقول : ” حسن نصر الله تاج راسكم يا عربية ” .. لتقوم المراسلة بالرد عليه قائلة : “هذا رأيك بس مش رأينا ” .