كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 03:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد اللبنانيين من عناصر حزب الله يقوم بالاعتداء على مراسلة قناة العربية خلال تغطيتها للمظاهرات في لبنان ومحاولة خطف الميكروفون منها .
وتظهر مراسلة قناة العربية في مقطع الفيديو وهي تتحدث عن غضب الشارع اللبناني بسبب الفقر والجوع والمطالب التي يطالبون بها والأوضاع الاقتصادية .
لتتفاجأ بمحاولة هذا الشخص الهجوم عليها والتقرب منها لخطف الميكروفون ويقول : ” حسن نصر الله تاج راسكم يا عربية ” .. لتقوم المراسلة بالرد عليه قائلة : “هذا رأيك بس مش رأينا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لبناني يخطف الميكروفون من مراسلة قناة العربية ويقول : ” حسن نصر الله تاج راسكم يا عربية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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