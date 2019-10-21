"ستموت في العشرين" يشارك في مسابقة أيام قرطاج السينمائية

يشارك الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية ليمثل دولة السودان في الدورة الـ 30 من عمر المهرجان العريق.



ويشارك في نفس المسابقة فيلم "آدم" للمخرجة مريم توزاني والفيلم المصري " بعلم الوصول " للمخرج هشام صقر والفيلم السعودي " سيدة البحر " للمخرجة شهد أمين والفيلم الجزائري " بابيشا " للمخرجة منية مدور والفيلم السنغالي " atlantique" للمخرجة ماتي ديوب والفيلم الجزائري " ابو ليلي " للمخرج امين سيدي بومدين والفيلم السوداني " ستموت في العشرين " للمخرج أمجد ابو العلاء والفيلم التونسي " نورا تحلم " للمخرجة هند بن جمعة والفيلم التونسي " بيك نعيش " للمخرج مهدي البرصاوي والفيلم السوري " نجمة الصبح " للمخرج جود سعيد والفيلم العراقي " شارع حيفا " للمخرج مهند هيال.



يذكر أن فيلم " ستموت في العشرين " فاز بجائزة "أسد المستقبل" بمهرجان فينيسيا 2019، وحصل مؤخرًا على جائزة النجمة الذهبية بالدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 وهو سابع فيلم روائي بتاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا، واشترك في تأليفه يوسف إبراهيم، وهو من بطولة مصطفى شحات، وإسلام مبارك، ومحمود السراج، وبونا خالد، وطلال عفيفي، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك، وترانزيت فيلمز، وشركات أخرى.



والفيلم مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمي الجبل"، للكاتب السوداني المعروف حمور زيادة، وتدور أحداثه في السودان حول دعوة للحياة والانتصار على الموت.

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