كارول سماحة تنشر صورًا من احتجاجات لبنان وتعلق عليها" ما أروعكم يا شعب"

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورًا من الاحتجاجات التي يقوم بها الشعب اللبناني، اعتراضًا على أحوال البلاد الاقتصادية. وعلقت كارول سماحة: "ما اروعكم يا شعب بلادي لبنان ينتفض". كانت المظاهرات اللبنانية قد انطلقت قبل 3 أيام في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان،وهو الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري. وشارك عدد من الفنانين في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.

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