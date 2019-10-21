كيندال جينر مغرمة بنجم فلسطيني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: انتشر خبر ارتباط نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر Kendall Jenner بالنجم الفلسطيني فيصل خضرة Fai Khadra بعدما تحولت صداقتهما الطويلة لقصة حب بحسب تأكيد موقع TMZ الذي ذكر أنهما يعيشان بالفعل قصة حب.

هذه الأخبار بدأت بالإنتشار عندما ظهر الثنائي معاً خلال حفل زفاف جاستن بيبر وهايلي بلدوين، حيث لازما بعضهما البعض كعاشقين، ذلك بعدما شوهدا معاً قبل بضعة أشهر خلال مهرجان كوتشيلا الموسيقي،

يُذكر أن فيصل خضرة معروف في هوليوود باسم "فاي خضرة" وهو مغنّ صاعد يعيش في أميركا، ويعمل كعارض أزياء إلى جانب عمله الموسيقي، وعمره حالياً 27 عاماً وظل صديقاً مقرباً من كيندال جينر لسنوات. كما أنه بنى صداقات في هوليوود مع عدة مشاهير بنيهم جاستن بيبر وكورتني كارداشيان وجيجي وبيلا حديد.