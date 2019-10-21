شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش ترد على مروجى شائعة ارتباطها بطارق العريان: "دول ناس فاضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش حقيقة الأخبار التى تداولت مؤخرا عن ارتباطها بالمخرج طارق العريان بعد الخلافات التى حدثت بينه وبين زوجته المطربة أصالة، قائلة لـ"الخليج 365": كل ماتم نشره ليس له أى أساس من الصحة وكل من تداولوا هذه الشائعة ناس فاضية، مشيرة إلى أن أصالة كذبت تلك الشائعة السخيفة التى لا أعلم مصدرها.





وأوضحت أصالة أمس في منشور عبر حسابها في "الإنستجرام"، أن ما حدث بينها وزوجها مجرد خلاف عادي، ولم يصل الموضوع إلى الطلاق، مطالبة الجميع بعدم نشر الشائعات مراعاة لشعورها.

ويعتبر هذا أول تعليق للفنانة السورية أصالة على هذا الموضوع، بعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان خلال الأيام الماضية، بسبب "علاقته بفنانة سورية"، حسبما أشيع .





وكانت آخر مشاركات نسرين فى السينما من خلال فيلم "نادى الرجال السرى" تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى، بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ، وعاد كريم بالفيلم إلى السينما، بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "الفيل الأزرق" عام 2014 تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وشارك فى بطولته خالد الصاوى ونيللى كريم ولبلبة شيرين رضا ومحمد ممدوح، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.