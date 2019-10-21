شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا: يا عيب الشوم على الوزراء اللى عم يهربوا من الناس بسيارات إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إليسا رسالة شديدة اللهجة لوزراء لبنان، وتهربهم من المحتجين داخل سيارات الإسعاف.

وكتبت إليسا تغريده عبر حسابها على تويتر قائلة، "يا عيب الشوم على الوزراء اللى عم عم يهربوا من الناس بسيارات إسعاف، إذا ما فيكن تواجهوا شعبكن فلوا اليوم الشارع بدو يكون أقوى وأكبر لأنوا يا عندن مشكلة سمع يا مشكلة أخلاق ويمكن التنين سوا عهد الجوع لبنان ينتفض".

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إليسا

ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وكان المتظاهرون المشاركون قد وجهوا انتقادات عنيفة وحادة للطاقم السياسى ورموز السلطة والوزراء والنواب، وشملت فى جانب كبير منها اتهامات بالفساد المالى والإثراء غير المشروع، والتسبب فى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.

وعقدت فى الساعة الـ 11 من صباح اليوم بتوقيت بيروت أولى جلسات الحكومة منذ اندلاع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التى شملت جميع أنحاء لبنان، وذلك بعد مبادرة من جانب رئيس الوزراء سعد الحريرى للتوافق بين القوى السياسية التى تتألف منها الحكومة على تنفيذ فورى لحزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية العاجلة وفى عدد من القطاعات الخدمية للدولة وفى مقدمتها قطاع الكهرباء المتدهور بشدة والذى يكبد الخزينة العامة مليارى دولار سنويا.