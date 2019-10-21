الديفا تضامنا مع الشعب اللبنانى: أتمنى من كل قلبى الاستقرار للبلد الجميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة الديفا سميرة سعيد عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبنانى فى انتفاضته الحالية، لتردىالأوضاع الاقتصادية، والتى بدأت منذ عدة أيام فى بيروت وعدة مناطق أخرى.
ونشرت الديفا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور من الاحتجاجات بشوارع لبنان، مصحوبة بتعليق :"رائع تكاثف اللبنانيين ومطالبتهم برُقي بحقوقهم المشروعة.. وانتفاضهم على واقع قد يكون صعب ولا يليق بشعب محب للحياة كالشعب اللبناني".
وتابعت:"أتمنى من كل قلبي الاستقرار لهذا البلد الجميل".
سميرة سعيد
ويشهد لبنان حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وكان المتظاهرون المشاركون قد وجهوا انتقادات عنيفة وحادة للطاقم السياسى ورموز السلطة والوزراء والنواب، وشملت فى جانب كبير منها اتهامات بالفساد المالى والإثراء غير المشروع، والتسبب فى تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد.
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