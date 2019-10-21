شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد منير يتذكر أجمل ما قدم و يدندن بأغنية "يا ليلة عودى تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكينج محمد منير، جمهوره بفيديو عبر صفحته على فيس بوك، وظهر منير فى الفيديو وهو يدندن أغنيته " يا ليلة عودى تانى" بتوزيع جديد، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيه.

و يفتتح الكينج محمد منير حفلات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 28، التي تعقد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر.

كما يكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية ومنهم الكينج محمد منير والشاعرالكبير فاروق جويدة والموسيقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مي فاروق والشاعر العراقي كريم عودة والموسيقار عمرو اسماعيل والمايسترو عادل اسكندر، وعازف الكمان محب فؤاد وعازف الايقاع الدكتورهشام العربي والباحثة سلوي الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.