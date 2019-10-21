شكرا لقرائتكم خبر عن " كبرت البنوتة ".. دينا فؤاد تطل مع ابنتها في صور جديدة بنفس موديل الفستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة دينا فؤاد عن صور جديدة برفقه نجلتها التقطاها من حفل زفاف مريم قورة - شقيقة الفنانة ملك قورة - وظهرت دينا مع ابنتها فى إطلالة جميلة ورقيقة، حيث أرتديا نفس موديل الفستان المنفوش، وتغزل متابعيها فى اطلالاتها وفى نجلتها التى تشبها فى نفس الملامح، وكتبت دينا فؤاد، على الصور التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "هدية ربنا ليا".

وانضمت الفنانة دينا فؤاد للمشاركة فى مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب، إنتاج شركة سينرجى وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب وعبير صبرى وهبة مجدى ومحمد عز ومحمود حجازى وهاجر أحمد، وراندا البحيرى، ومن المقررتصويره ما بين مدينة الإنتاج الإعلامى وشوارع أكتوبر والتجمع الخامس.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل "قيد عائلى"، التى حققت من خلال الشخصية التى قدمتها نجاحاً جماهيرياً مع المخرج تامر حمزة وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان صلاح عبد الله وبوسى وميرفت أمين وعزت العلايلى ودنيا عبد العزيز وسيمون وأخرون من النجوم. Advertisements



