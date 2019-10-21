شكرا لقرائتكم خبر عن "بانوراما الفيلم الأوروبي" يعلن عن أقسام دورة 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة "بانوراما الفيلم الأوروبي" عن أقسام الدورة الثانية عشر من "البانوراما" التي ستنطلق فى 6 نوفمبرالقادم وتستمرحتى 16 من الشهر نفسه، ويعرض من خلالها أكثر من 60 فيلماً، تم تقسيمهم إلى 8 أقسام.
تشهد دورة 2019 إضافة قسم جديد هو "هنا وهناك .. أفلام بلا حدود" وهو ما تعتبره "البانوراما" مفاجأة هذا العام لجمهورها ومن المقرر أن تعلن تفاصيل هذا القسم قريباً، هذا بالإضافة إلى السبعة أقسام الأخرى وهى قسم "أفلام الأسرة والطفل" و "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية"، قسم "سينما أنياس فاردا" الذى سيعرض من خلاله بعض من الأفلام التسجيلية للمخرجة الراحلة "أنياس فاردا"، بالإضافة إلى قسم "عروض خاصة" الذي يتضمن بعض البرامج والعروض التي سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريباً ومن المقرر الإعلان عن أسماء الأفلام الخاصة بكل قسم خلال الأيام القادمة.
وكانت البانورما قد أعلنت عن أماكن عرض أفلام هذه الدورة، وأوضحت ان البرنامج سيعرض بشكل كامل فى سينما "زاوية" بعماد الدين وسينما "الزمالك"، كما سيتم عرض مختارات من البرنامج فى كل من سينما "أمير" بالاسكندرية وسينما "دينا" بمحافظة الإسماعيلية، وسينما "اركان المركز الثقافي" ببورسعيد ، وسيتم إقامة عرض واحد في كلٍ من أسيوط، دمياط، المنصورة، المنيا، قنا، الزقازيق.
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