شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج معتز حسام يستكمل تصوير "شبر ميه" بدلا من طارق رفعت لظروف صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل المخرج الشاب معتز حسام تصوير مسلسل " شبر ميه " بطولة الفنانين أحمد السعدني ونجلاء بدر، الذى يعرض حالياً على شاشة dmc، بدلا من المخرج الأساسى طارق فعت، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة، أسفرت عن تركيب دعامة فى القلب، وألزمه الأطباء بالراحة التامة .

وفى سياق متصل، يتبقى ما يقرب من 25 يوماً وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل مكتمل، حيث يعمل صناع المسلسل على مونتاج ومكساج الحلقات الجديدة بالتزامن مع التصوير، لاسيما أن المسلسل يعرض حالياً .

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معتزحسام انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه "ريما"، ويشارك فى بطولته هالة فاخر، الطفلة ريم عبد القادر، محمد ثروت، وعدد أخر من الفنانين.

مسلسل " شبرمية " تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهوبطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.