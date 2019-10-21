شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا.. نقابة الموسيقيين تتقدم ببلاغ ضد المطرب الشعبى بقسم عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمو بيكا أزمة مستمرة بعد تهجمه على نقابة الموسيقيين. حيث أكد المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية سعد متولى لـ"الخليج 365" أن النقابة حررت محضرا رسميا في قسم عابدين بتاريخ 20 أكتوبر، يحمل رقم 3512، تتهم فيه حمو بيكا بـ"التهديد والبلطجة"، وذلك على خلفية قيام حمو بيكا بالذهاب إلى مقر نقابة الموسيقيين ونشر فيديو لايف من داخل نقابة الموسيقيين.

حمو بيكا هاجم فى الفيديو الذى نشره فى بث مباشر نقابة الموسيقيين ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وهدد بتصرفات عدوانية مجددا.

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واعتبرت نقابة الموسيقيين أن ما جاء بفيديو حمو بيكا هو إساءة مباشرة للنقابة، وأصدرت بيانا صحيفا جاء فيه: "أن المدعو حمو بيكا نشر فيديو مسيئا جاء فيه أنه لا يعترف بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين".

وأوضحت النقابة أن السبب في تصرف حمو بيكا بهذا الشكل هو رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء، وكانت النقابة قدر أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام، وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء مجلس النقابة.