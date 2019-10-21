تراند اليوم : عمار يامصر .. أغاني محمد رمضان و شيبة تشعل مظاهرات لبنان – إتفرج

في ساحات مدينة طرابلس والصور احتشد الملايين من الشعب اللبناني كي يعبروا عن رفضهم للوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان مطالبين باقالة الحكومة اللبنانية ومحاسبة المسئولين على سرقة المال العام.

ومعروف عن الشعب اللبناني منذ الحرب الأهلية أنه مهما عصفت به الرياح وتعرض لضغوطات فهو محب للحياة ومؤمن بها، وهذا ما جعل اللبنانيون يرقصون على أنغام أشهر الأغاني المصرية في الميادين، وقال بعض منهم عبر «تويتر»: “بالعطلة بدل ما نسهر في أماكن عامة، نسهر في الميادين ونحمل رسالتنا على اكتافنا»، وسط حالة من البهجة والتفاؤل.

ورقص اللبنانيون على أشهر الاغنيات المصرية منها «انساي» و«مافيا» لمحمد رمضان، واغنية «بشرة خير» لحسين الجسمي، و«اه لو لبعت يا زهر» لـ احمد شيبه و«فاكر لما تقولي هسيبك» لـ فضل شاكر، لتعكس هذه اللافتة مدى الترابط الفني والثقافي بين الشعب المصري واللبناني.

كانت المظاهرات اللبنانية انطلقت قبل 5 أيام في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب في لبنان، وهو الامر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.

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وكان عدد من الفنانيين شاركوا في المظاهرات السلمية في لبنان منهم نادين نسيب نجيم، كارمن لبس، جاد شويري، راغب علامة، نادين الراسي، ماغي بو غصن وغيرهم.